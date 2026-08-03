Relax in Costa Smeralda per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes avvistato a Porto Cervo

Kimi Antonelli in Costa Smeralda.

Non solo motori e staccate al limite: per Andrea Kimi Antonelli è arrivato il momento di staccare la spina e godersi un po’ di meritato riposo. Il giovane pilota della Mercedes, da molti considerato uno dei talenti più brillanti e promettenti dell’intero panorama della Formula 1, ha scelto le bellezze della Sardegna per ricaricare le batterie. Nella serata di ieri, il fenomeno bolognese è stato avvistato nel cuore di Porto Cervo, precisamente presso il celebre ristorante Casa Fiori Chiari.

La cena e la foto.

Al termine di una cena all’insegna della riservatezza e della buona cucina, Antonelli si è mostrato estremamente disponibile, posando per alcune foto ricordo insieme allo chef Massimiliano Marfé e a Jordan Rocca, amministratore delegato di LMDV Hospitality.

Le vacanze in Costa.

Classe 2006, Andrea Kimi Antonelli rappresenta oggi uno dei volti più affascinanti ed emozionanti del motorsport internazionale. Dopo aver dominato le categorie giovanili con prestazioni straordinarie che ne hanno messo in luce il talento puro, il suo approdo nel circus della Formula 1 con il team Mercedes ha segnato un momento storico, chiamato a raccogliere la pesante ed prestigiosa eredità di una leggenda come Lewis Hamilton. La sua presenza in Costa Smeralda conferma ancora una volta il nord-est della Sardegna come una delle mete preferite dai grandi campioni dello sport e dai protagonisti dello spettacolo, attirati da mare cristallino e privacy. Anche lo scorso anno il giovane pilota era stato avvistato a Porto Cervo confermando che è una meta molto amata dal giovane campione.

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