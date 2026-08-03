Scoppia un incendio ad Aglientu, interviene l’elicottero

Un incendio nelle campagne di Aglientu.

Paura nel comune di Aglientu per un incendio, scoppiato nelle campagne della località Giuncaglia. Stando alle prime informazioni, il rogo è scoppiato intorno alle 16 del pomeriggio, colpendo ancora il territorio di Aglientu dopo l’incendio scoppiato nel mese di luglio, che ha distrutto un’ampia porzione di vegetazione.

Sul posto il Corpo Forestale, che sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara in località Giuncaglia. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Luogosanto.

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