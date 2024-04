Restano chiuse le Poste a Monti, riapriranno d’estate

Ancora chiuse le Poste a Monti.

L’apertura dell’ufficio postale di Monti è stata posticipata. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione del direttore della filiale di Sassari, pubblicata sul sito web del Comune. Il direttore ha informato i cittadini che, a causa di imprevisti tecnici, i lavori preliminari per la realizzazione del progetto Polis bell’ufficio postale, in via Don Sturzo 4, verranno prolungati fino al 19 giugno 2024.

Durante questo periodo, la clientela sarà assistita presso l’ufficio postale di Telti, situato nelle vicinanze. È stato comunicato che la sede di Monti riaprirà il 25 giugno, a meno che non sorgano ulteriori imprevisti. L’ufficio postale era rimasto chiuso dal 16 dicembre 2023 a causa di lavori infrastrutturali e si prevedeva che avrebbe riaperto il 16 marzo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui