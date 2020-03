Di 87 anni (Ved. Pinna).

Dopo una lunga malattia è mancata all’affetto dei suoi cari Francesca Falchi. Ne danno il triste annuncio Mariangela, Antonio, Morena con Salvatore e la piccola Chiara, i figli Pina con Nino, Domenica con Paolo, Gavina con Mario, i nipoti Ivano con Agostina, Federico con Giovanna Maria e la piccola Roberta, Gian Franco con Michela e Filomena con Antonio.

“Un ringraziamento alla dottoressa Filigheddu per le cure prestatele, a Don Marco per l’assistenza spirituale alla carissima Mamma e a tutta la nostra famiglia”.

“Un grazie di cuore a Giacomina e Maria”.

I funerali avranno luogo luogo venerdì 6 marzo alle ore 15 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura, partendo dalla casa dell’estinto in via Principe Umberto 35.

Arzachena, 5 marzo 2020.

