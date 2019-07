Di 77 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 77 anni Francesco Amadori. Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, i figli Roberta, Mario con Valentina, Marino con Silvia, Tiziana con Rosario, Angela, i nipoti Federica, Francesco, Giovanni, Alessandro, Cristiano, Francesco, Domenico e Andrea ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 16 luglio alle ore 10 nella chiesa Santa Maria della Neve (chiesa nuova) in Arzachena partendo dall’abitazione dell’estinto in via Filigheddu Pasquale in località Cudacciolu.

Arzachena, 15 luglio 2019.

