La denuncia dei genitori dei bambini.

Una città per poter esser considerata a misura di bambino e di famiglia deve offrire dei servizi a 360 gradi. Non si può parlare solo di servizi come scuole estive, di graduatorie degli asili, di parco, di aree verdi ma anche di salute. Un’importante carenza, già segnalata da diversi cittadini, è la scelta del pediatra.

In città non ci sono abbastanza pediatri di libera scelta, cioè quelli familiari sul territorio per bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni. C’è chi ha accettato l’unico pediatra libero sul territorio e chi, non avendo trovato un medico con orari adeguati alle proprie esigenze lavorative, è costretto a sentirlo solo al telefono. Trovare un pediatra disponibile a Olbia non è sempre facile. “Nel distretto della Assl di Olbia sono presenti circa 90 medici di medicina generale e circa 15 pediatri di libera scelta che, sulla base della divisione del territorio in Ambiti, garantiscono ai residenti la continuità assistenziale – affermano dalla Assl Olbia -.

Il numero degli specialisti viene stabilito sulla base dei residenti, volta per volta per coprire le posizioni vacanti, per dimissioni o pensionamenti. E vengono autorizzati dalla Regione i bandi di concorso per l’assegnazione delle sedi”. Bisogna anche dire che già a livello nazionale le figure dei pediatra sono quelle che iniziano a scarseggiare. Inoltre, molto spesso, i medici rifiutano le sedi se queste sono isolate, preferendo le città più grandi.

