Caro Nizzi sulla questione balneari stai sbagliando, ascolta di più i cittadini

Il rischio della perdita dei posti di lavoro.

Siamo ad Olbia, la nostra città, una città legata al turismo, dove moltissime aziende sono in grande difficolta e che, secondo le prime stime, perderà 7000 posti posti di lavoro. È proprio a queste persone che voglio dedicare queste mie considerazioni. Siate forti! Succede che i cittadini, travolti da una crisi senza precedenti, si rivolgono al proprio sindaco, per far si che l’amministrazione gli venga incontro. Ma qui i cittadini sbattono contro il peggior male della politica: il rifiuto categorico all’ascolto.

Dai fanghi di Spiritu Santu, così come le paure inascoltate degli olbiesi, che riguardano la grave mancanza di un piano di mitigazione delle acque, quindi la salvaguardia della città contro il rischio idrogeologico e idraulico ad AirItaly, sino ad arrivare agli ultimi inascoltati gridi di aiuto degli olbiesi per la proroga ai Balneari.

Nel caso in cui non siate a conoscenza della mozione relativa ai balneari, la riassumo in poche affermazioni: il sindaco di Olbia ha affermato che il nostro sarà l’unico comune che non attuerà le proroghe necessarie per salvare i balneari dalla famigerata Bolkestein! Tutti ci domandiamo: ma a che scopo?

Chiediamo che il sindaco faccia immediatamente retromarcia, provvedendo a mettersi in linea con il resto d’Italia e con lo stesso presidente del suo partito, Forza Italia. Credo, infine, che l’imbarazzante Consiglio comunale di ieri sera dica tutto sulla situazione politica della città Olbia.

Ovviamente colgo anche questa occasione per esprimere la mia vicinanza a una grande donna, la consigliera Patrizia Desole, che col sua lavoro nel centro anti violenza mi rende ancora più fiero di essere cittadino olbiese, sono disgustato dagli attacchi di bullismo da lei subiti in diretta, davanti alla città tutta, durante il Consiglio comunale in diretta streaming. Approfitto per chiedere a gran voce all’amministrazione comunale di rendere nuovamente pubblico il video contenente la registrazione dello stesso.

