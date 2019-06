Accoltellata dopo un litigio, curata all’ospedale di Olbia

Sta meglio la donna accoltellata ad un braccio ad Olbia.

Si era presentata in pronto soccorso ad Olbia con delle ferite da coltello ad un braccio, facendo insospettire i sanitari, che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La donna, che non aveva dato una spiegazione dell’accaduto, è stata giudicata guaribile in 10 giorni, mentre gli inquirenti stanno ancora cercando di comprendere come si sia procurato quelle ferite. Secondo le prime ricostruzioni, le ferite si sarebbero originate in ambito familiare, ma non è stata ancora attribuita una responsabilità.

