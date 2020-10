Le due ordinanza sulla non potabilità dell’acqua a Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi ha emesso 2 nuove ordinanze, la 103 e la 104, che sanciscono la non potabilità dell’acqua in alcune zone di Olbia. Ad essere interessate sono il quartiere Baratta e il Comparto C.i.n.e.s.(Area industriale) di Olbia.

Ad essere stati trovati fuori norma sono i parametri relativi ai Trialometani e Manganese per il quartiere Baratta e i Trialometani per il comparto C.I.N.E.S., potenzialmente dannosi per la salute umana. L’acqua di queste località fino, a nuovo ordine, non è ritenuta idonea oltre che come bevanda, anche per essere incorporata negli alimenti di cui costituisce l’ingrediente principale come, ad esempio, le minestre.







