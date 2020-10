Due nuovi casi di coronavirus, sospese le lezioni a Porto San Paolo

Sono 2 i nuovi casi rilevati a Loiri Porto San Paolo.

Sono due i nuovi casi di coronavirus a Loiri Porto San Paolo. In questo momento l’Ats sta eseguendo il tampone anche al resto dei nuclei familiari, tra cui risulta un alunno delle scuole medie di Porto San Paolo.

In attesa dell’esito del tampone, a scopo precauzionale, verranno sospese le lezioni nella classe terza delle scuole medie. Poichè anche gli insegnanti coinvolti dovranno stare in quarantena in attesa dell’esito, anche la classe prima e le classi seconde domani osserveranno un giorno di sospensione .

Lo studente è stato sottoposto a screening dopo che i genitori sono risultati positivi. Entrambi sintomatici, si trovano a casa e sono seguiti dall’Assl con le terapie a domicilio.

Sono invece 4 le persone a Loiri Porto San Paolo che nei giorni scorsi sono risultate negative al secondo tampone e sono uscite dalla lista dei positivi del nostro comune, mentre altri due hanno fatto rientro nel proprio comune di residenza.

