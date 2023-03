Addio a zio Mario Carta.

Lacrime e commozione per la scomparsa di zio Mario Carta, all’età di 66 anni. L’olbiese era molto conosciuto e voluto bene in città. Sono centinaia infatti i messaggi lasciati per salutare l’uomo sulle bacheche dei social.

Il pensionato era uno spirito molto allegro, come ricordano i suoi concittadini commossi. Una persona buona e gentile che amava ballare. Infatti, zio Mario era l’anima della festa di Cabu Abbas e altre feste campestri organizzate in Gallura e non se ne perdeva una. “Ti ricordo sempre con la tua moto carrozzella quando mi portavi la bimba a scuola dove lavoravo”, ricorda una dei suoi tantissimi amici.

Mario Carta, bravo lavoratore, un vero signore, come ricordano i suoi conoscenti, era anche marito e padre di famiglia e lascia due figli. La scomparsa del 66enne è stata come un fulmine a ciel sereno a Olbia e tanti sono rimasti increduli dalla notizia. “Ciao Mario che peccato mi mancherà la tua gentilezza e il tuo sorriso”, scriva un’amica.

