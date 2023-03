La scalinata di Arzachena cambia pelle: il significato e chi è l’autore

Nuova installazione per la scalinata di Santa Lucia.

La scalinata di Santa Lucia cambia pelle e lo farà nel periodo pasquale. Sono in corso i lavori per la nuova installazione che prenderà posto a quella attuale. L’opera, che sarà intitolata “Condivisione” è ideata dall’artista Giorgio Casu, di San Gavino Monreale.

L’opera “Una scalinata per la pace” è stata commissionata da Valentina Geromino, delegata alla Cultura, con il bando aperto lo scorso gennaio. L’obiettivo della mostra è quello di rappresentare attraverso l’arte il concetto di pace, utilizzando come simbolo una scalinata. Un’immagine universale che rappresenta la salita verso l’obiettivo comune.

Attualmente, l’opera è in fase di realizzazione presso lo spazio espositivo EXMA – Exhibiting and Moving Arts di Cagliari. Qui l’artista sta lavorando senza sosta per completare la loro creazione in tempo per l’inaugurazione della mostra. Grazie all’impegno del team di supporto, l’opera sta prendendo forma giorno dopo giorno, e presto sarà pronta per essere ammirata dal pubblico durante il periodo di Pasqua.

