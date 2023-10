Addio a Marzia Mura, Olbia piange una figlia di 55 anni

L’addio a Marzia Mura.

A Olbia, la comunità è profondamente addolorata dalla prematura scomparsa di Marzia Mura, una donna amata, che aveva soli 55 anni. Il suo ricordo è permeato dal suo carattere gentile e dal sorriso coinvolgente che contagiava chiunque. La notizia triste è stata comunicata dai suoi figli, Roberto e Carlo, insieme al fratello Mauro, accompagnato da Loiuse, e dai cari zii Carmela con Giuseppe, Anastasia con Giovanni, Giampiero con Ester, nonché dalla zia Fioretta e da tutti i cugini.

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, con inizio alle ore 16:30, presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora de La Salette. Il corteo funebre partirà dall’abitazione della defunta, un momento in cui parenti e amici si riuniranno per condividere il loro affetto.

In quest’occasione, la famiglia desidera esprimere un particolare desiderio: anziché portare fiori, si invitano tutti coloro che vorranno rendere omaggio a Marzia a effettuare donazioni in suo nome all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. È un modo significativo per continuare la sua memoria e contribuire a una causa vicina al cuore di Marzia.

