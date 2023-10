La Gallura diventa una destinazione magica per Halloween

Alcune curiosità su Halloween in Gallura.

Halloween non rappresenta solamente la notte più spaventosa dell’anno, ma è anche un’occasione che, proveniente dal nord Europa, porta con sé un bagaglio di mistero, leggende e storie che trovano fertile terreno anche in Italia, una terra da sempre ricca di miti, simboli e credenze legate alle scienze occulte. In questa prospettiva, Campeggi.com, il principale portale italiano per campeggi e villaggi vacanze, ha scelto di evidenziare 7 destinazioni italiane legate al mondo della magia e dell’esoterismo, tra cui spicca la Gallura.

La Sardegna ospita molteplici luoghi suggestivi che risalgono all’epoca nuragica, tra cui le misteriose Tombe dei Giganti. Questi imponenti complessi in pietra, utilizzati come luoghi di sepoltura per i defunti, prendono il loro nome da una leggenda secondo la quale all’interno di essi furono ritrovate ossa di dimensioni straordinarie, quasi sovrumane. Tra le tombe più famose rientrano le tombe Li Mizzani a Palau e quelle di Coddu Vecchiu, le quali, secondo la tradizione, potrebbero fungere da veri e propri portali verso l’aldilà e, allo stesso tempo, da luoghi benefici dove la positiva energia circostante offre possibilità di guarigione e serenità.

