L’albergo nautico diffuso a Olbia.

E’ in programma venerdì 7 ottobre alle 9:30, nella sede del Museo archeologico a Olbia, il primo convegno nautico del Mediterraneo. L’evento si pone come obiettivo quello di consentire agli operatori della nautica di confrontarsi, analizzando la situazione attuale ma soprattutto tracciando rotte di sviluppo futuro sull’albergo nautico.

La ricettività nautica, infatti, che vede la Sardegna ad averla normata per prima in ambito nazionale è una leva di sviluppo dell’accoglienza già sperimentata con successo in numerosi paesi che si affacciano nel Mediterraneo.

L’incontro di Olbia, in questo senso, rappresenta un passo importante in prospettiva per tutti gli operatori che in questa sede potranno approfondirne i contenuti grazie ai contributi degli esperti presenti che interverranno, tra gli altri, sugli aspetti normativi, sulla sostenibilità ambientale e sull’evoluzione del modello ricettivo nautico.