L’amara sorpresa per Simona Ventura e i compagni di viaggio.

Simona Ventura, insieme al compagno Giovanni Terzi e all’amico Max Giusti, hanno vissuto una vera e propria disavventura durante il loro viaggio in Sardegna. La conduttrice aveva inizialmente prenotato un volo Easyjet da Napoli a Olbia, ma una volta arrivata all’aeroporto, ha ricevuto una brutta sorpresa: il volo era stato cancellato all’ultimo minuto.

La vicenda raccontata da Simona Ventura sui social.

Simona ha voluto condividere l’episodio con i suoi follower, pubblicando una storia su Instagram, per raccontare l’accaduto. “Siamo qui alla stazione perché il volo è stato cancellato 10 minuti prima dell’imbarco“, ha affermato nella storia sui social. Di fronte a questa situazione, il gruppo ha dovuto adottare un’altra soluzione. Prendere un treno da Napoli a Roma, sperando di riuscire ad arrivare per tempo ad un altro volo diretto per la Gallura.

Non è mancato un pizzico di buonumore della SuperSimo.

Nonostante il disagio e la perdita di tempo, Simona, affettuosamente soprannominata SuperSimo, ha affrontato la situazione con il suo tipico spirito positivo e buonumore. “Comunque è meglio dell’anno scorso…“, ha commentato ironicamente. E ha concluso con una battuta: “E anche quest’anno… se ne riparla l’anno prossimo”.

In attesa di raggiungere la meta.

Anche se il loro piano di viaggio è stato sconvolto, Simona e il suo gruppo sono determinati a non lasciarsi abbattere e a fare del loro meglio per raggiungere la loro destinazione tanto desiderata. La loro avventura in Sardegna potrebbe aver subito un piccolo contrattempo, ma la voglia di esplorare e divertirsi rimane intatta.

