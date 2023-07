Arrestata una coppia di giovani.

Due persone, un uomo di 28 anni e la sua compagna di 36, entrambi residenti a Cagliari, sono stati arrestati in flagranza dalla polizia di Stato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso.

La vicenda è iniziata alle 19 di giovedì, quando il centro operativo ha ricevuto una chiamata da un dipendente di un supermercato in viale Monastir. Il dipendente ha segnalato che il responsabile della sorveglianza antitaccheggio aveva fermato una coppia che aveva tentato di rubare merce (in particolare, articoli di profumeria del valore di circa 100 euro) e che, dopo una breve colluttazione, era riuscito a bloccare l’uomo mentre la donna era fuggita. La merce rubata è stata successivamente trovata nella borsa della donna e restituita al supermercato.

Gli agenti della Squadra Volante si sono recati sul posto e hanno preso in custodia l’uomo bloccato dal responsabile della vigilanza, già conosciuto per i suoi precedenti penali. Nel frattempo, un altro equipaggio, che si trovava nella vicina via Tiepolo, ha notato e bloccato la donna, anch’essa conosciuta per i suoi precedenti, che era riuscita a scappare. Durante la colluttazione, il responsabile della sicurezza ha riportato lesioni da morsicatura all’avambraccio sinistro, con una prognosi di 7 giorni.

I presunti autori del tentativo di rapina sono stati arrestati in flagranza e condotti presso la loro abitazione. La Polizia di Stato presenterà i fatti accertati al giudice per le indagini preliminari nell’udienza che si terrà nella mattinata odierna.

