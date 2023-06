Aperto il bando di concorso per il X Premio Letterario Città di Olbia

Il X Premio Letterario Città di Olbia.

L’assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e la Biblioteca Civica Simpliciana hanno indetto il bando di concorso per la decima edizione del “Premio Letterario Città di Olbia“. Il premio si suddivide in quattro sezioni: racconti brevi in lingua italiana, racconti brevi in gallurese e logudorese (in tutte le varianti), racconti brevi Junior (per ragazzi tra i 10 e i 16 anni) e componimenti poetici in gallurese e logudorese (in tutte le varianti), sia in rima che in versi sciolti. Il tema è libero per tutte le sezioni.

I testi dovranno essere ben leggibili e stampati su foglio A4 (dimensioni 21×29,7 cm), scritti con carattere Times New Roman corpo 12, interlinea doppia, e non dovranno superare le 10 pagine per i racconti brevi e le 60 righe per i componimenti poetici.

Il premio è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Possono partecipare gli autori che non sono stati vincitori nelle edizioni precedenti del Premio Letterario Città di Olbia. Non saranno ammessi scritti premiati in altre iniziative o concorsi, né pubblicati in qualsiasi forma.

La busta contenente il testo dovrà essere consegnata a mano o spedita, farà fede il timbro postale, presso l’ufficio protocollo del Comune di Olbia entro l’11 settembre 2023. In alternativa, i testi firmati digitalmente potranno essere inviati tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comuneolbia.it.

Tutti i lavori partecipanti saranno valutati da una giuria che determinerà una graduatoria basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, prendendo in considerazione la qualità dello scritto, i valori dei contenuti, la forma espositiva e le emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.

Ai primi tre classificati di ciascuna sezione (racconti brevi in lingua italiana, racconti brevi in gallurese e logudorese, racconti brevi Junior e componimenti poetici in gallurese e logudorese) saranno assegnati i seguenti premi: 1° classificato: 500 euro, 2° classificato: 300 euro e 3° classificato: 200 euro.

Le opere classificate nei primi tre posti di ciascuna sezione saranno incluse in un volume antologico del premio pubblicato dall’amministrazione comunale. Ai vincitori verranno consegnate anche 30 copie di tale volume.

A discrezione della giuria, potranno essere assegnate menzioni speciali ad opere ritenute meritevoli, e agli autori selezionati verranno consegnati attestati di merito. Il bando completo e i moduli necessari per partecipare sono disponibili sul sito web del Comune di Olbia.

Il “Premio Letterario Città di Olbia” è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

