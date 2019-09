L’arresto fatto da parte dei carabinieri di Olbia.

Nel corso della nottata di domenica primo settembre, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio cittadino per la prevenzione dei reati in genere, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Olbia hanno arrestato A.M., 41enne olbiese, con precedenti di polizia, per furto aggravato.

L’arresto è avvenuto a seguito della segnalazione al 112 in cui è stato segnalato il furto della targa di una autovettura, regolarmente parcheggiata. I carabinieri, dopo avere acquisito alcune informazioni, hanno perquisito l’interno dell’abitazione dell’uomo, poco distante dal luogo dell’evento, ove hanno rinvenuto la targa che era stata precedentemente divelta dal veicolo.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Sassari-Bancali.

