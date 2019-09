La replica al sindaco Montella sugli sconti ai non residenti.

La compagnia di navigazione Delcomar risponde al sindaco di La Maddalena Luca Montella riguardo agli sconti offerti anche ai non residenti per arrivare sull’isola. “Appare singolare e dispiace che il sindaco non sia stato aggiornato dai suoi assessori in merito ai fondi regionali inutilizzati dal Comune di La Maddalena negli anni precedenti – afferma il responsabile amministrativo della compagnia Gianfranco Atzeni -. Infatti, dopo aver sollevato due anni fa diversi dubbi sulla legittimità dei contributi sino a dichiarare sulla stampa che il comune di Carloforte correva il rischio di dover restituire i fondi utilizzati per la riduzione delle tariffe e che la commissione europea avrebbe potuto aprire una procedura di infrazione per aiuti di stato, l’amministrazione comunale decise di non beneficiare delle somme messe a disposizione dalla regione”.

Lo scorso anno, invece, il Comune di La Maddalena stipulò formalmente un’apposita convenzione con la Delcomar. Convenzione “alla quale non diede alcun seguito”. “Proprio i supporti informatici acquistati lo scorso anno e dei quali parla il sindaco non sono mai stati resi operativi e sono rimasti, inutilizzati, sulle scrivanie delle nostre biglietterie per alcuni mesi senza mai essere stati attivati dal Comune – dice Atzeni -. Per questo motivo, anche lo scorso anno, l’amministrazione non ha utilizzato i 200mila euro stanziati dalla Regione. Ad ogni buon conto, come sempre, confermiamo la nostra disponibilità per supportare qualsiasi iniziativa a vantaggio delle collettività pur senza alcun interesse commerciale e con l’auspicio che, almeno da quest’anno, anche il comune di La Maddalena, come quello di Carloforte, possa godere di tali preziosi benefici”.

(Visited 124 times, 125 visits today)