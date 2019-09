Soggiorni termali per gli anziani di Olbia: come partecipare

Le domande entro l’11 settembre.

L’Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai, comunica che il Comune di Olbia , in collaborazione con l’Associazione Anziani e Pensionati di Olbia e con l’Associazione Anteas, ha organizzato i soggiorni termali, rivolti alla popolazione anziana residente nel Comune di Olbia, presso la località di Monticelli Terme dal 22 settembre al 5 ottobre.

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate dal giorno 4 settembre al giorno 11 settembre ore 12, presso le sedi dell’associazione Anziani e pensionati Olbia via C. Colombo n. 13 tel 340 3330269 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 oppure presso l’associazione Anteas Gallura via Cimabue n. 40 tel 350 0224454 dal lunedì al venerdi dalle ore 16 alle ore 18.

I richiedenti dovranno essere residenti nel Comune di Olbia, avere compiuto i 65 anni di età ed essere in condizioni di autosufficienza.

Alle istanze dovrà essere allegata l’impegnativa delle cure termali rilasciata dal medico di base, l’autocertificazione attestante il reddito ISEE estrapolato dalla certificazione in corso di validità e copia del documento di identità in corso di validità

Si precisa che il reddito Isee non è vincolante ai fini della presentazione della domanda, ma verrà utilizzato quale criterio di priorità, qualora si renda necessaria la predisposizione di una graduatoria, così come previsto dal regolamento comunale dei servizi sociali. In caso di mancata attestazione del reddito ISEE verrà attribuito il punteggio previsto per la fascia reddituale più alta. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 0789/ 206036 – 0789 52172.

