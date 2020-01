L’asfaltatura sulle strade di Olbia.

I disagi e le code sono il presente dei lavori di asfaltatura iniziati nei mesi scorsi da via Aldo Moro e arrivati ora in via Roma. Ma il futuro, assicurano dal Comune, non saranno solo strade nuove, belle come il tappeto di un biliardo, ma anche più eco-sostenibili, grazie all’asfalto gommato utilizzato.

Nel costante impegno contro il rumore e l’impatto ambientale, l’amministrazione ha scelto, infatti, di fare la sua parte scegliendo, nel capitolato dei lavori di asfaltatura, l’asfalto gommato. Si tratta di un bitume che costa leggermente di più rispetto a quello tradizione, ma ha il vantaggio di essere più resistente, drenante e di ridurre il rumore delle auto di passaggio.

Questo particolare tipo di asfalto è ottenuto da una miscela di asfalto e granulato dato dai vecchi pneumatici. È una soluzione che si è dimostrata molto efficiente e che sta già sostituendo l’asfalto tradizionale di molte città.

