Asta milionaria nella zona industriale di Olbia.

È milionaria l’asta per la vendita di un immobile nella zona industriale di Olbia. Si tratta di un capannone di circa 2037 metri quadri, in vendita a quasi 1 milione e mezzo di euro dal tribunale di Tempio.

L’immobile industriale pignorato era all’asta dal 2009 e si trattava di una fabbrica distribuita in due piani, con uffici e area per l’attività produttiva e si trova in buone condizioni di conservazione.

Si trova in via Giordania, affianco ad altre attività commerciali. La vendita è fissata per il prossimo 21 aprile.

