Il candidato sindaco Navone si sfiderà contro Nizzi.

Sarà Augusto Navone il grande sfidante del sindaco uscente Settimo Nizzi alle prossime elezioni comunali di Olbia. Il blocco dei civici, che raggruppa tra i suoi azionisti il Pd, parte di Forza Italia, 5 Stelle, Fratelli d’Italia, ma anche tante persone che non si erano mai impegnate in politica prima d’ora, si è riunito, questa sera, per analizzare il sondaggio, commissionato nei giorni scorsi, e che serviva proprio per stringere il cerchio sul nome del candidato sindaco.

Dal sondaggio è emerso che sia Rino Piccinnu, attuale capogruppo all’opposizione in Consiglio comunale, altro papabile alla designazione, sia Navone sono visti positivamente dall’elettorato. Con un leggero favore in più nei confronti dell’attuale direttore dell’Amp Tavolara, appoggiato anche dai principali promotori di quest’intesa, tra cui Fedele Sanciu, Gigi Carbini e Uccio Iodice.

A questo punto è solo questione di ore per l’ufficialità della candidatura, che darà il via alla campagna elettorale di Olbia. Intanto, si è deciso anche il nome della compagine che sosterà Navone. Si chiamerà Grande Coalizione e non avrà nessun simbolo di partito, a rimarcare il senso del progetto civico, messo in campo.

