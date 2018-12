Auto a fuoco a Olbia.

Proseguono le indagini intorno all’episodio della scorsa notte in via Wagner a Olbia. Un’auto, modello suv, è stata bruciata, pare intenzionalmente. L’auto è di proprietà di un ingegnere della società Acciona Agua di Olbia, M.C. L’intervento dei vigili del fuoco di Olbia è stato immediato, nonostante questo della macchina è rimasto ben poco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia che indagano sul fatto.

Le fiamme partite dalla macchina avevano preoccupato i vigili del fuoco al punto da far evacuare, per qualche ora, le quattro famiglie che abitano nella via. Dalle prime informazioni si parla di un atto intimidatorio ma si potrà avere la certezza una volta concluse le indagini in corso da parte dei carabinieri di Olbia.

