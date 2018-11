Auto esce fuori strada e abbatte i cartelli stradali in zona industriale a Olbia

Abbatte i cartelli stradali.

Ha il muso completamente distrutto la macchina che ieri è rimasta coinvolta in un incidente in via Capo Verde, in zona industriale a Olbia. Il conducente stava procedendo con la sua Punto Fiat quando ha perso il controllo del mezzo centrando alcuni cartelli stradali. Durante la sua corsa la vettura ha abbattuto e completamente divelto il palo con la segnaletica stradale. Nell’impatto è andata completamente distrutta la parte frontale della macchina ma il conducente fortunatamente non rimasto è ferito.

(Visited 341 times, 341 visits today)