Per non dimenticare la città devastata dall’alluvione.

Il 18 novembre alle ore 20.30 torna la fiaccolata per le strade di Olbia devastate 5 anni fa dal ciclone Cleopatra. La partenza è fissata sempre da via Aspromonte, davanti alla chiesa di Sant’Antonio. Il percorso prevede poi di attraversare zona Baratta, e poi via Vesuvio, via Tre Venezie e via Lazio. Ovvero le zone più colpite dalla tragica alluvione del 2013. la fiaccolata continuerà poi su via Trentino, via Amba Alagi e via Barbagia, fino a via Ungheria, in zona Bandinu.

L’arrivo è previsto in via Belgio dove morirono travolte dalla furia delle acque la piccola Morgana e la madre Patrizia. Anche quest’anno, come ogni anno, gli organizzatori si aspettano la partecipazione di migliaia di olbiesi, che non vogliono dimenticare i drammatici momenti vissuti 5 anni fa. Una fiaccolata per tenere accesa la memoria delle vittime di Cleopatra, che solo a Olbia furono 9.

