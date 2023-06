Oltre 20 sacche raccolte alla giornata della donazione al Fausto Noce

Una grande donazione all’Avis Olbia.

Continua il lavoro importante di Avis Olbia nell’incentivare la donazione del sangue. L’associazione ha festeggiato la Festa della Repubblica 22 sacche raccolte, grazie alla partecipazione di atleti e di tante famiglie alla raccolta di sangue che si è tenuta al parco Fausto Noce.

Oltre 40 persone si sono messe in fila per donare davanti al polmone verde di Olbia. Una grande soddisfazione per l’associazione e per il presidente Gavino Murrighile. “Grazie alle società di Atletica Olbiesi per l‘impegno profuso – ha detto – al Comune di Olbia e all’Aspo per la disponibilità logistica e per tutto il necessario supporto-. All’assessore Elena Casu per aver trascorso la mattina con noi. All’amica Patrizia Lei per la professionalità e la disponibilità nella fase organizzativa, alla squadra Avis Olbia e alle altre associazioni amiche, che non si risparmiano nel sacrificare tempo e famiglia per apportare la “benzina” agli Ospedali”.

“Quando la società civile lavora insieme per il bene comune diventa invincibile – aggiunge Murrighile -. Continuiamo così, a lavorare, a mani nude, nella speranza che questa spinta che viene dal mondo del volontariato funga da spinta motivazionale per chi riveste ruoli che possono, davvero, determinare una inversione di tendenza. Una sanità migliore è possibile: lavorando con passione per il territorio. Fatti, basta chiacchiere”.

