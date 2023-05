Attacco dell’Avis Olbia alla Asl Gallura sull’emergenza sangue

“Per colpa della Asl oggi saltano le donazioni: 25 sacche in meno e 25 interventi garantiti in meno”, attacca l’Avis Olbia. Il presidente Gavino Murrighile sbotta davanti a quello che definisce “ennesimo episodio di totale disinteresse”. Oggi nella farmacia di Pittulongu era in programma una raccolta di sangue, ma un medico ha avuto un imprevisto e l’Avis ha cercato una soluzione. “Ho chiesto un intervento al direttore generale della Asl, ma non si è neanche degnato di rispondermi – spiega Murrighile -. C’era un’organizzazione in ballo, con persone che avevano preso le ferie, ma questo è il minimo dei problemi: non avremo quelle 25 sacche che sarebbero servite per altrettanti interventi. È assurdo”.

Il rappresentante dell’Avis di Olbia è stanco di questa situazione e chiede l’intervento della Regione e della società civile. “La situazione è drammatica, saltano le raccolte perché mancano i medici e il management attuale della Asl Gallura non pone rimedio programmando. Che non si riesca a sopperire alle carenze è una follia – continua Murrighile -. Tutto ciò si inserisce in un momento drammatico, stiamo preparando la stagione estiva. Mancano sacche e non si fa nulla. Il nostro lavoro, volontario, è vanificato da questa gestione della Asl a Olbia”.

Non fa il nome, ma gli strali del presidente Avis son tutti diretti verso Marcello Acciaro, Dg della Asl Gallura. “La società civile inizi a mettere freno a questo strapotere scellerato – chiede Murrighile -. Scendano in campo le parti sociali, ma anche il sindaco come massima autorità sanitaria. Il grido deve arrivare in Regione, così non si può andare avanti. La Regione spende 5 milioni di euro per comprare sacche di sangue e qui non si fa nulla per le donazioni”.

“Non con ci fermiamo per colpa degli altri e andiamo avanti con le nostre prossime iniziative – conclude Gavino Murrighile -. Il 2 giugno al Parco Fausto Noce ci sarà una grande raccolta con le associazioni di atletica di Olbia. Il 5 giugno una ‘chiamata alle armi’ per gli addetti ai lavori: medici, infermieri e tutto il personale sanitario potranno donare al Centro trasfusionale”.

