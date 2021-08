Una nuova raccolta di sangue a Olbia.

Una raccolta straordinaria di sangue. Sarà domani, dalle 8 alle 12,30, in Piazza Brigata Sassari, quella promossa dall’Avis Olbia per fronteggiare l’emergenza alta, dovuta alla carenza di sangue nel periodo estivo.

“Purtroppo il periodo della massima necessità di sangue coincide con il periodo della massima distrazione delle persone – ha detto il presidente dell’associazione Gavino Felice Murrighile –, per questo dobbiamo raddoppiare gli sforzi e la nostra propensione alla solidarietà per colmare questo deficit di raccolta. Sono certo che il cuore degli olbiesi non ci lascerà soli neppure stavolta”.

(Visited 60 times, 60 visits today)