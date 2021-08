Il riscontri sul Green Pass nei bar e ristoranti a Olbia.

Anche i numerosi locali lungo il centro storico di Olbia si sono organizzati a chiedere il Green Pass a tutti i clienti. Il riscontro è positivo secondo alcuni bar e ristoranti, la maggior parte dei clienti ha il certificato verde per consumare la cena, il pranzo o l’aperitivo all’interno.

“Devo dire che il Green Pass ce lo hanno tutti – ha detto il proprietario del ristorante Trocadero Gesuino Dessena -. I controlli si fanno all’entrata, attraverso un’applicazione che si chiama Scansione Covid-19, che si fa sui qr per dimostrare la validità del certificato. La cosa che mi ha stupito è una famigliola di francesi, dove anche i figli piccoli avevano il Green Pass, quando sono venuti i mangiare dentro a pranzo. Ribadisco che quella del Green Pass sia una buona idea, ma ritengo che avrebbero dovuto chiederlo all’imbarco”.

Stesso riscontro negli altri locali di Olbia, dove c’è chi si è organizzato per chi vuole consumare dentro ma non ha il certificato. “La maggior parte delle persone il Green Pass ce l’ha e parlo sia dei turisti che degli olbiesi – ha detto Alessio Fedeli, proprietario di alcuni locali tra bar e ristoranti a Olbia, come il ristorante Pepe Bianco -. Nel mio ristorante Pepe Bianco il controllo si fa in cassa con l’applicazione Verifica C19, mentre nei locali notturni c’è un addetto della sicurezza. Abbiamo allestito, per chi è sprovvisto di Green Pass, una postazione mobile alla discoteca Country dalle 18 alle 2 di notte per consentire di fare il tampone a soli 18 euro”.

Anche nello storico caffè Matteotti il Green Pass è un successo. “Gran parte ce l’hanno e non abbiamo avuto nessun problema, anzi molti ce lo fanno vedere di spontanea volontà – ha detto uno dei soci Fabio Dessena -, noi usiamo un’app per scansionare, visto che sono pochi quelli che entrano dentro lo facciamo noi titolari”.

