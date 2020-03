La chiusura dei locali a Olbia fino al nuovo ordine.

Per far fronte all’emergenza codiv-19, molte attività di ristorazione e bar presenti nel corso di Olbia e nelle zone limitrofe hanno annunciato la chiusura fino al nuovo ordine. Bar, ristoranti, centri di aggregazione e intrattenimento abbassano le serrande nel rispetto delle loro famiglie, della clientela e tutto lo staff. Così la città si ferma, come tutta la Sardegna entrata ieri in zona rossa con il resto dell’Italia.

Attività di ristorazione come Yumè, Art Academy, Red Lyon e molti altri hanno annunciato la loro chiusura attraverso comunicati ufficiali. Bar e locali dediti alla movida notturna come Caffè Gregorio, La Dolce Vita, il Bella Vista, Caffè Principe Umberto e molti altri hanno sospeso la loro attività per dare un contributo alla comunità e ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus.

