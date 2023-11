Chiude il bazar di via Roma, sei mesi fa aveva compiuto 89 anni

La chiusura del bazar Casula di via Roma.

Un’altra storica insegna si spegne nel centro storico di Olbia. Aveva compiuto da poco 89 anni lo storico bazar Casula di via Roma, nel cuore del quartiere Sa Rughe. Il compleanno dell’antica bottega era stato celebrato dal sindaco Settimo Nizzi, che aveva consegnato una pergamena ai proprietari.

Ora, stando a quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, anche questo storico negozio purtroppo è costretto a chiudere i battenti. Il bazar della famiglia Casula si è dovuto arrendere alla nascita di centri commerciali, insegne multinazionali e, infine, gli e-commerce che hanno mietuto un’altra storica attività nel centro di Olbia.

L’antico bazar, infatti, vendeva di tutto, dai casalinghi, agli articoli fai da te, per la cucina e per il giardinaggio, fino ai giocattoli. Un negozio come quelli di una volta che purtroppo come altri non ci sarà più. I proprietari del negozio di via Roma hanno annunciato nei giorni scorsi la svendita totale che porterà alla chiusura dell’attività il 30 dicembre.

