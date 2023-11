L’ordinanza di Nizzi punirà severamente i vandali a Olbia.

All’interno del territorio di Olbia si sono verificati episodi di imbrattamento e deturpamento degli immobili e beni di proprietà pubblica e privata. Per questo oggi il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza che vieta questi atti, il cui aspetto sanzionatorio, peraltro, è già disciplinato dal codice penale.

Così commenta il provvedimento il primo cittadino contro i vandali: ”Purtroppo sono diversi gli angoli di Olbia dove sono avvenuti fatti del genere: persone prive di senso civico hanno ricoperto impropriamente i muri di disegni e scritte, a volte anche osceni. L’amministrazione comunale mette a disposizione dei writers apposite aree per dare spazio all’arte dei graffiti, ma casi come sopra descritti sono tutt’altra cosa, ovvero un’attività illecita che sporca e deturpa la città e si pone in netto contrasto con il decoro

urbano che difendiamo quotidianamente”.

Nel provvedimento viene sottolineato che gli episodi di imbrattamento ad immobili, monumenti e siti artistici producono danni economici che ricadono inevitabilmente nelle tasche dei cittadini, in quanto per ripulire le superfici si rende spesso necessario l’intervento di personale specializzato e l’utilizzo di prodotti e macchinari molto costosi.

“Saremo particolarmente severi rispetto a questi comportamenti. I soggetti responsabili, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, saranno sanzionati e obbligati a provvedere al restauro del bene deturpato a proprie spese entro 10 giorni dalla contestazione del danno causato. L’eventuale inosservanza di questo obbligo, comporterà a carico del trasgressore l’addebito delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per il ripristino dello stato dei luoghi. Naturalmente, qualora a commettere l’illecito siano bambini o ragazzi minorenni, la sanzione e il restauro dei beni ricadrà sulle loro famiglie” conclude il Sindaco.

