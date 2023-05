Il bazar di Olbia è tra le attività più antiche del centro.

Quando una serranda del centro storico resta aperta, nonostante le diverse difficoltà, è un segnale positivo non solo per l’economia di Olbia, ma anche per il suo patrimonio storico. Oggi un negozio di una delle zone più vecchie della città, il quartiere Sa Rughe, ha compiuto 89 anni di attività.

Si tratta dello storico bazar di Virgilio Casula, che si trova in via Roma, a Olbia, poco dopo via Regina Elena. A rendere omaggio al figlio Giuseppe Casula, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che gli ha consegnato una pergamena da parte di tutto il Comune.

Recita così testo della pergamena, a firma del sindaco Settimo Nizzi rilasciato al proprietario del bazar di Olbia: “L’amministrazione comunale tutta rende pubblicamente merito per i suoi 89 anni di attività a Giuseppe Casula per aver dato continuità al lavoro del padre Virgilio. L’esercizio di via Roma, punto di riferimento per la Città da tantissimi anni, ha contribuito allo sviluppo commerciale di Olbia”.

Il bazar, che vende numerosi oggetti per la casa, giocattoli e il fai-da-te, è uno dei pochi sopravvissuti nel centro storico della città e presenta le caratteristiche di un bazar di una volta. Nel negozio dei Casula, infatti, si può trovare tutto il necessario per la casa, come anni fa, quando non esistevano i grandi magazzini e i capannoni. Nonostante la nascita della grande distribuzione, il negozio è riuscito a sopravvivere, grazie alla capacità imprenditoriale della famiglia. Purtroppo le insegne degli altri negozi lungo la via si sono spente lentamente e via via sono nate attività di nuova data, ma vedere che ancora le antiche attività del centro storico sono ancora in piedi è un messaggio davvero positivo.

