Le blatte invadono il centro storico di Olbia, tanti gli avvistamenti

Insetti nel centro di Olbia.

Blatte a passeggio tra la folla nel centro storico di Olbia. Con le serate ancora calde e umide, gli insetti tornano a fare la loro presenza nel corso Umberto, uscendo fuori dai portoni e camminando lungo i marciapiedi.

E’ una segnalazione che arriva dai frequentatori del centro storico, rimasti spiacevolmente sorpresi del ritorno di questi animali visti passeggiare tra le tante attività lungo la strada. Una presenza che potrebbe essere agevolata anche da chi abbandona i rifiuti sulle strade.

Olbia è senza dubbio una città sporca, come testimonia lo stato in cui vengono lasciate le strade e piazze di Olbia, dove spesso chi decide di fare il pic nic ai giardinetti o in piazza Crispi, poi abbandona gli avanzi e l’immondizia sul luogo dove hanno consumato la cena. “Ma nessuno si decide di fare una disinfestazione dagli scarafaggi in centro? Fanno davvero schifo”, si chiedono alcuni olbiesi.