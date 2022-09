Corsi di formazione a Olbia riservati a chi non studia e non lavora

Corsi gratuiti di formazione per adulti a Olbia: lezioni di trucco, reception, segreteria e accoglienza come steward e hostess. Si tratta di percorsi finanziati con fondi regionali riservati a chi ha tra i 18 e i 35 anni, e attualmente non studia né lavora. I corsi dell’agenzia FormaticaOlbia sono divisi in due fasce d’eta: sotto e sopra i 30 anni.

“Ma andiamo nel merito, partendo dalla formazione mirata all’inserimento lavorativo a Olbia – spiegano dall’agenzia -. Per la fascia 18-29 anni Formatica mette in campo due progetti, quello per visagista-truccatore e quello per hostess-steward. Tra i 18-35 anni, invece, le figure di cui certificare le competenze sono quelle per receptionist e addetto alla segreteria“. Per quanto riguarda visagista-truccatore, il corso durerà (come gli altri) 200 ore, di cui 120 di teoria e 80 di stage. I focus sono previsti su: predisposizione del trucco e realizzazione make-up base, realizzazione make-up giorno, sera, sposa (fotografico), moda e passerella, competenza imprenditoriale. Passando al percorso hostess/steward, in questo caso dedicato alla fascia 18-29 anni, queste sono le materie previste: gestione del front office, realizzazione delle attività di segreteria organizzativa, competenze multi linguistiche.

Si passa poi alla fascia18-35 anni, coi corsi per receptionist e segreteria: nel primo caso le lezioni verteranno su gestione dell’ingresso e della partenza del cliente (check-in e check-out), acquisizione delle prenotazioni e competenze linguistiche. Nel percorso dedicato alla segreteria si parlerà di registrazione e archiviazione documenti, redazione testi e comunicazioni formali e competenze multi linguistiche.

La sede di tutti i corsi sarà all’interno dell’aeroporto della Costa Smeralda, dove Formatica tiene da anni i propri corsi in Gallura. La durata sarà di 200 ore, di cui 120 di teoria e 80 di stage.