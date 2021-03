I vandali a Porto Istana.

Qualcuno ha spostato un panettone di cemento, che serve per delimitare l’accesso ai parcheggi, e lo ha messo in mezzo alla strada. Un gesto folle, che poteva costare molto cara agli automobilisti, specie se fossimo stati in estate.

L’episodio è stato segnalato in viale Porto Istana, alla fine della strada, che porta verso il mare. Fortunatamente, grazie anche alle tante segnalazioni, il blocco è stato rimesso al suo posto.

