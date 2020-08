I nuovi voli di Blue Air da Olbia e Alghero

Una nuova rotta di Blue Air da marzo 2021 con partenza per Torino per Olbia. Sarà due volte a settimana, il martedì ed il venerdì, ed andrà ad arricchire i collegamenti della compagnia aerea con la Sardegna. Oltre a Olbia, Blue Air collega, infatti, sempre da Torino, anche Cagliari e Alghero, con 4 voli settimanali che partiranno dal 7 settembre per il capoluogo di regione e 3 voli settimanali per l’aeroporto Riviera del Corallo.

“Siamo lieti di annunciare il lancio del nostro programma estivo 2021 dalla base di Torino, che è stato progettato per soddisfare il crescente interesse dei nostri clienti verso le destinazioni più popolari del Sud Italia. Ci impegniamo a fornire la migliore offerta di voli economici e un network attraente in Italia, oltre a un numero maggiore di voli diretti dalla Romania all’Italia” ha commentato Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer di Blue Air.

