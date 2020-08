Il Mirqab in Costa Smeralda.

Non è passato inosservato tra Porto Cervo e Portisco quel mega yacht dal colore bianco e blu, talmente lungo da non sfigurare davanti al re del mare della Costa Smeralda, il Dilbar di Usmanov. Grande, imponente, emana bellezza ed ammirazione, oltre che il senso di una ricchezza smisurata.

È il Mirqab ed è uno dei più grandi yacht a motore mai costruiti. Appartiene all’ex primo ministro e ministro degli esteri del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. È lungo 133 metri ed è largo largo 18 metri. Si trova per la maggior parte dell’anno nella zona costiera di Faliro ad Atene, in Grecia, e non è così consueto vederlo a largo delle coste della Gallura.

Ha un equipaggio di 55 persone, un elicottero, piscina interna, cinema, bar e dieci speciali suite per gli ospiti. Il suo valore? Almeno 300milioni di dollari. Un po’ d’invidia è d’obbligo.

