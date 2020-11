La presa di posizione di Carzedda.

“Trasparenza e correttezza sempre”. Due sostantivi, una congiunzione ed un avverbio. Ma che significano più di molte parole. Le ha scritte il sub commissario della Provincia per la zona di Olbia – Tempio Pietro Carzedda in difesa del consigliere regionale Angelo Cocciu.

Il giorno dopo la bufera scaturita dall’inchiesta della trasmissione televisiva Report sulla proroga della riapertura delle discoteche della Sardegna la scorsa estate, da Carzedda, esponente di Forza Italia fin dalla prima ora, arriva il pieno sostegno al collega di partito Cocciu, che con le sue dichiarazioni, rilasciate a margine di un’intervista, sta facendo tremare i polsi anche al governatore Christian Solinas.

La presa di posizione di Carzedda è la prima ufficiale che arriva dal centrodestra di Olbia. Rivedendo le dichiarazioni rilasciate a Report da Cocciu in molti hanno ravvisato dei tagli nell’intervista andata in onda su Rai3. Una constatazione che ha fatto presuppone che le frasi diventate note potrebbero far parte in un ragionamento più ampio.

