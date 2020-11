La situazione coronavirus a Loiri Porto San Paolo.

Salgono così a 15 i positivi al coronavirus a Loiri Porto San Paolo, tutti in isolamento domiciliare, seguiti dall’Ats e dai medici di base.

“In questi ultimi giorni abbiamo avuto notizia, in parte dall’Ats e in parte dai diretti interessati o dai medici di base, di nuove 4 positività di nostri concittadini riscontrate a seguito di tampone, ai quali vanno i nostri auguri di pronta guarigione – ha commentato il sindaco Francesco Lai – . Un caso dei precedenti invece ha avuto il primo tampone negativo nonostante abbia ancora qualche sintomo, ma è in via di guarigione”.

“Siamo riusciti a far eseguire uno screening a tutti i dipendenti comunali, dai quali è emerso un solo caso di positività già in isolamento da dieci giorni circa, per tutti gli altri la quarantena finirà domani. Gli uffici comunali sono quindi chiusi e lo saranno ancora domani. Giovedì e venerdì apriranno ma non al pubblico, se non per urgenze non rinviabili. Ultimeremo lo screening previsto con i tamponi ai dipendenti della Municipalizzata insieme alla locale compagnia Barracellare”, ha proseguito il primo cittadino.

“In aggiunta stiamo provvedendo a convenzionarci con un laboratorio privato per l’esecuzione dei tamponi antigienici, in modo da poter testare il corpo docente e gli alunni che hanno avuto contatti con positivi. Abbiamo anche attivato un canale diretto per le comunicazioni con i soggetti che dovessero risultare positivi o siano sottoposti alla quarantena. covid@comune.loiriportosanpaolo.ot.it Vi chiediamo collaborazione per le segnalazioni”, conclude il sindaco Lai.

