La cena della vigilia di Natale.

La mensa di via Canova a Olbia si illumina di festa per la vigilia di Natale. Il gruppo di volontariato con le diverse associazioni che operano nel territorio ha curato ogni dettaglio perché la vigilia di Natale possa essere davvero speciale per i tanti ospiti che vivono in condizioni di disagio. Famiglie senza dimora, immigrati ma anche “nuovi poveri” come i padri separati che vivono in macchina, o tante donne con figli a carico. La crisi acuisce la povertà ma fa crescere anche la solidarietà.

Sarà un menù caloroso e gioioso che vedrà gnocchi a sugo, pasta al forno e agnello al forno. A seguire dolci e panettoni. La cena della vigilia di Natale è organizzato per circa una settantina di persone, tra cui molte famiglie con bambini. La vigilia di Natale verrà fatta, come ogni anno, in via Canova a Olbia presso il dormitorio. In prima fila, Ginetto Mattana, presidente dell’associazione Libere Energie, che ogni anno e per tutto l’anno insieme ai tanti volontari ripone una particolare attenzione ai senzatetto e ai tanti poveri presenti in città.

(Visited 184 times, 192 visits today)