Le norme di sicurezza a San Teodoro.

Il sindaco di San Teodoro Domenico Mannironi ha varato le misure da osservare in occasione del concerto di Capodanno che si terrà in piazza Gallura. Dalle 20 del 31 dicembre fino alle 7 del 1° gennaio 2019, nell’ area del centro urbano di San Teodoro, sarà vietata la detenzione e la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, contenitori tetra brik e in lattine.

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e i titolari di licenza ambulante dovranno somministrare le bevande da asporto, esclusivamente, in bicchieri di carta o di plastica. Chiusura prevista anche per i distributori automatici, dalle 17 del 31 Dicembre 2018 fino alle 7 del 1 Gennaio 2019

