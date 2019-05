Danneggiamenti in centro a Olbia.

Vasi rovesciati e trascinati in mezzo alle vie del Corso, spazzatura sparsa e sporcizia. Questa la situazione stamattina in piazza Matteotti e via Acquedotto, dove stanotte dei vandali si sono divertiti a cospargere il suolo pubblico con terra e immondizia.

”Incivili e maleducati”, ”Vandali annoiati, ci vogliono le telecamere in ogni angolo delle vie”, hanno commentato i cittadini sdegnati dall’accaduto che propongono rimedi per far sì che tutto ciò non accada più.

