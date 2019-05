Le giostre della festa di San Simplicio a Olbia.

Il divertimento alla festa di San Simplicio di Olbia rischia di essere durato lo spazio di un giorno. Questo pomeriggio, salvo colpi di scena dell’ultima ora, le giostre non apriranno. E qui il plurale non è mai stato più azzeccato, perché a non aprire saranno entrambi i parchi allestiti intorno al Fausto Noce.

Ovvero, quello nel “meloncino”, montato dalla società Duville, che ha vinto il bando del Comune, né quello della Matherland, all’angolo di via Veronese. Una decisione arrivata dopo la guerra a colpi di esposti in Procura e ricorsi, che ora si spera sia solo temporanea.

Le giostre fanno parte della tradizione di San Simplicio e sarebbe come sentire mancare qualcosa. Festa rovinata, quindi? “Ma no – risponde Giovanni Varrucciu, presidente del comitato di San Simplicio -. Ci sono tanti altri eventi in programma e molto belli”. Ad iniziare dalla sagra delle cozze, che si terrà proprio stasera.

