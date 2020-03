Le consegne a domicilio a Olbia.

Visto il periodo di quarantena, sono molti i negozi di alimentari che hanno deciso di offrire come servizio la consegna della spesa a casa. Dalla grande distribuzione alle piccole attività, le opzioni sono davvero tante.

Pane, pesce, carne, frutta e verdura: per chi preferisce le piccole attività non manca davvero nulla. La macelleria da Alessandro e la macelleria Mura offrono un servizio di consegna gratuito. Stessa cosa per la pescheria Varpesca e la pescheria Ittico Olbia. Per frutta e verdura bisogna rivolgersi a Ortofresco di Matteo e Fruttilandia. Per il pane invece, ma anche per gli affettati, ci si può rivolgere al panificio Lepori. Per le modalità di ordine, consegna e pagamento basta consultare le rispettive pagine Facebook.

Per la grande distribuzione invece, diverse catene hanno attivato questo servizio. Al Romagnolo Market per farsi portare la spesa a casa costa poco più di 5 euro con un minimo di spesa di 50 euro. Per Conad invece il costo è di 5 euro ma la consegna è gratuita per gli over 65 e le persone diversamente abili. Dettori Market invece non ha un costo aggiuntivo per la consegna per gli ordini che raggiungono i 30 euro. Md, Lidl, Eurospin e Pan non hanno attivato questo tipo di servizio. Dal sito di Nonna Isa è possibile fare la spesa online da ritirare però direttamente nel punto vendita. Anche Auchan ha adottato una soluzione simile, basta comunicare la lista della spesa per telefono o via email.

