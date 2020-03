I market che hanno attivato il servizio.

Anche i commercianti di La Maddalena si organizzano per effettuare le consegne a domicilio di beni di prima necessità durante l’emergenza coronavirus.

Ad effettuare il servizio sono, principalmente i supermercati marchiati, quali Market Nonna Isa di via Suor Gotteland, il Dettori Market di via Principe Amedeo e l’MD Market di via Aldo Moro. Concludono la lista i due market isolani Supermercati Comiti, l’ortofrutta Le Terre del Campidano di via Leopardi e il negozio di surgelati Surgelandia di via Principe Amedeo.

Il servizio di ciascun negozio è fruibile attraverso il numero di telefono attivato e al quale si può chiamare o mandare un messaggio con la lista della spesa. I diversi contatti telefonici sono reperibili sulle rispettive pagine social. Anche la Croce Verde isolana si è mobilitata con il servizio pronto farmaco, attivo tutti i giorni, per il ritiro e la consegna a domicilio di medicinali, impegnative e analisi.

(Visited 677 times, 683 visits today)