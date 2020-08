I contagi di coronavirus a Olbia.

“Si rincorrono ormai insistenti voci circa l’aumento del numero di casi di positività al COVID, le notizie ufficiali appaiono frammentarie e legate a dichiarazioni sporadiche apprese”. Il gruppo consigliare di minoranza di Olbia è preoccupato. Da giorni rimbalza la conta dei nuovi contagi in tutta la Gallura e non si hanno molte certezze sui nuovi casi in città.

“A nome di tutti i cittadini olbiesi chiediamo al primo cittadino in qualità di autorità sanitaria, qualora avesse ricevuto comunicazioni ufficiali dall’ATS, di aggiornare prontamente la cittadinanza al fine in primo luogo di aumentare il livello di attenzione nelle norme di comportamento legate alla prevenzione della diffusione del Covid”, spiegano i consiglieri. La motivazione è chiara: “Sarebbe utile eliminare qualsiasi perplessità circa la veridicità dei numeri sino ad oggi comunicati”.

