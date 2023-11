Ad Olbia un corso gratuito per specializzarsi negli innesti e nella potatura

Il corso di formazione gratuito a Olbia per disoccupati.

Formatica Scarl, agenzia formativa con sede in Viale Basa 5/9 a Olbia, promuove un corso mirato per diventare operatore degli innesti e della potatura. Il corso è interamente gratuito perché finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della nuova offerta di corsi legata ai fabbisogni che le aziende isolane hanno manifestato.

Si tratta di corsi di certificazione dell’intero profilo di qualificazione del Repertorio regionale rivolto a un pubblico maggiorenne, residente o domiciliato in Sardegna, attualmente disoccupato, che abbia reso ai

Centri per l’impiego operanti nel territorio regionale la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e avvia stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

Il corso ha una durata di 198 ore da svolgere completamente in presenza, divise tra attività teorica, attività pratica e attività in azienda, circa il 30% delle ore, dando la possibilità agli allievi di esercitarsi in contesti lavorativi mettendo da subito in pratica le proprie abilità. Gli argomenti trattati riguardano l’intero profilo e sono molteplici: elementi di botanica, norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla commercializzazione e trasporto delle piante, forme di allevamento delle varie coltivazioni, tecniche eco-compatibili per la tutela del paesaggio e della biodiversità oltre alle tecniche di esecuzione degli innesti e della potatura.

Al termine del corso in seguito al superamento di un esame verrà rilasciata la certificazione dell’intero profilo di qualificazione. Il percorso di formazione riguarda uno specifico profilo professionale che ricade in un settore che ha un elevato potenziale di sviluppo e stringenti esigenze di rafforzamento della forza lavoro, rispetto il quale ha notevole rilevanza strategica il potenziamento delle competenze professionali dei cittadini interessati a partecipare.

I posti sono limitati poiché il numero massimo di destinatari per ciascun corso è pari a 15: in caso di un numero di domande maggiore si procederà sulla base dell’ordine cronologico di invio della DPT risultante dal SIL. I partecipanti al corso hanno diritto a un’indennità di frequenza di due euro orari e un’ulteriore indennità parametrata all’indennità di frequenza e al tempo medio di viaggio calcolato su Via Michelin. Ogni candidato può presentare una sola domanda e scegliere un unico corso: lo si fa in via telematica tramite il SIL (https://my.sardegnalavoro.it/Login) autenticandosi con credenziali TS-CNS o SPID.

